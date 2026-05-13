Несколько рейсов задержаны в аэропорту Нижнего Новгорода

Несколько рейсов задерживаются в аэропорту Нижнего Новгорода в связи с действующими ограничениями. Данная информация размещена на онлайн-табло воздушной гавани.
Напомним, что сейчас там действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Меры нужны для обеспечения безопасности полетов. С пассажирами работают сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний.
Фото: международный аэропорт Нижнего Новгорода им. В. П. Чкалова.
Например, самолет из Нижнего Новгорода в Шарм Эль Шейх должен был вылететь в 07:00, но рейс задержали до 13:00. Один рейс до Санкт-Петербурга перенесли с 11:00 до 13:00, а второй — с 13:15 на 15:15. Задержаны и два рейса до Москвы.