Как попасть в войска беспилотных систем РФ: руководство для желающих заключить контракт

В этой статье подробно разбираем, кто может попасть в войска беспилотных систем, как проходит отбор, какие условия предусмотрены контрактом и что важно знать будущим кандидатам.
Требования к кандидатам для службы в войсках беспилотных систем
Желающий попасть в беспилотные войска должен прежде всего ознакомиться с требованиями, которым ему необходимо соответствовать. Основные критерии включают:
- гражданство РФ;
- возраст от 18 до 35 лет — для операторов FPV-дронов;
- возраст от 18 до 45 лет — для других специалистов (рассматривается индивидуально);
- для авиационного персонала — высшее или среднее профессиональное образование;
- для специалистов по эксплуатации комплексов БпЛА самолетного типа — высшее, среднее профессиональное или среднее общее образование;
- для специалистов по эксплуатации БпЛА и FPV-дронов коптерного и самолетного типа — высшее, среднее профессиональное, среднее общее или основное общее образование;
- категория годности «А» или «Б» по результатам военно-врачебной комиссии;
- удовлетворительная физическая подготовка;
- умение долго сохранять концентрацию внимания;
- способность быстро принимать решения;
- оперативная реакция на изменение обстановки;
- опыт военной службы не обязателен, но приветствуется.
Для специалистов по электронике, IT, системам связи и радиотехнике наличие профильных навыков будет весомым преимуществом.
В Минобороны также отмечают, что с гражданами, поступающими на службу в войска беспилотных систем, контракт заключается сроком на один год.
Как записаться в войска беспилотных систем
Процесс записи в беспилотные войска похож на вступление на службу по контракту, но с учетом специфики рода войск. Самый очевидный вариант — через военкомат. Для этого:
- свяжитесь с местным военным комиссариатом;
- узнайте о наличии наборов в беспилотные подразделения;
- пройдите предварительную медицинскую и психологическую комиссии;
- подайте заявление и документы.
В некоторых регионах набор на службу в беспилотные войска проводится напрямую воинскими частями через их представительства или через Минобороны. Плюсы такого пути: быстрее можно пройти собеседование и уточнить детали обучения непосредственно у кадровых офицеров.
Также доступны варианты с обращением на прямую линию Минобороны и с заполнением заявок онлайн.
Условия контракта в войсках беспилотных систем
Контракт с армией предполагает определенные социальные гарантии и обязательства. Среди них стоит отметить следующие:
- 400 000 рублей — федеральная единовременная выплата за заключение контракта о прохождении военной службы сроком более 1 года для выполнения задач СВО;
- региональная единовременная денежная выплата — размер зависит от региона;
- земельный участок или сертификат;
- 500 000 рублей — региональная единовременная выплата удостоенным государственных наград за участие в СВО;
- сохранение рабочего места по окончании военной службы по контракту;
- предоставление академического отпуска студентам гражданских образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования;
- поступление в ВУЗы вне конкурса на бюджетной основе для получения различных уровней образования;
- удостоверение Ветерана боевых действий и все положенные с ним льготы;
- зарплата — в среднем от 210 000 до 400 000 рублей в месяц, включая оклад и боевые выплаты;
- за каждую пораженную технику противника предусмотрена выплата от 5 до 50 тысяч рублей, а за уничтоженную боевую машину сумма вознаграждения может достигать полмиллиона рублей.