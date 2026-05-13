Как попасть в войска беспилотных систем РФ: руководство для желающих заключить контракт

Беспилотные войска — одно из самых востребованных направлений для службы в российской армии в 2026 году. После начала масштабного набора контрактников многие начали искать информацию о том, как попасть в новый род войск.

Артем Черненко
Автор Новости Mail
Летательный аппарат войск беспилотных систем РФ
Источник: Freepik

В этой статье подробно разбираем, кто может попасть в войска беспилотных систем, как проходит отбор, какие условия предусмотрены контрактом и что важно знать будущим кандидатам.

Требования к кандидатам для службы в войсках беспилотных систем

Желающий попасть в беспилотные войска должен прежде всего ознакомиться с требованиями, которым ему необходимо соответствовать. Основные критерии включают:

  • гражданство РФ;
  • возраст от 18 до 35 лет — для операторов FPV-дронов;
  • возраст от 18 до 45 лет — для других специалистов (рассматривается индивидуально);
  • для авиационного персонала — высшее или среднее профессиональное образование;
  • для специалистов по эксплуатации комплексов БпЛА самолетного типа — высшее, среднее профессиональное или среднее общее образование;
  • для специалистов по эксплуатации БпЛА и FPV-дронов коптерного и самолетного типа — высшее, среднее профессиональное, среднее общее или основное общее образование;
  • категория годности «А» или «Б» по результатам военно-врачебной комиссии;
  • удовлетворительная физическая подготовка;
  • умение долго сохранять концентрацию внимания;
  • способность быстро принимать решения;
  • оперативная реакция на изменение обстановки;
  • опыт военной службы не обязателен, но приветствуется.

Для специалистов по электронике, IT, системам связи и радиотехнике наличие профильных навыков будет весомым преимуществом.

В Минобороны также отмечают, что с гражданами, поступающими на службу в войска беспилотных систем, контракт заключается сроком на один год.

Как записаться в войска беспилотных систем

Процесс записи в беспилотные войска похож на вступление на службу по контракту, но с учетом специфики рода войск. Самый очевидный вариант — через военкомат. Для этого:

  • свяжитесь с местным военным комиссариатом;
  • узнайте о наличии наборов в беспилотные подразделения;
  • пройдите предварительную медицинскую и психологическую комиссии;
  • подайте заявление и документы.

В некоторых регионах набор на службу в беспилотные войска проводится напрямую воинскими частями через их представительства или через Минобороны. Плюсы такого пути: быстрее можно пройти собеседование и уточнить детали обучения непосредственно у кадровых офицеров.

Также доступны варианты с обращением на прямую линию Минобороны и с заполнением заявок онлайн.

Условия контракта в войсках беспилотных систем

Контракт с армией предполагает определенные социальные гарантии и обязательства. Среди них стоит отметить следующие:

  • 400 000 рублей — федеральная единовременная выплата за заключение контракта о прохождении военной службы сроком более 1 года для выполнения задач СВО;
  • региональная единовременная денежная выплата — размер зависит от региона;
  • земельный участок или сертификат;
  • 500 000 рублей — региональная единовременная выплата удостоенным государственных наград за участие в СВО;
  • сохранение рабочего места по окончании военной службы по контракту;
  • предоставление академического отпуска студентам гражданских образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования;
  • поступление в ВУЗы вне конкурса на бюджетной основе для получения различных уровней образования;
  • удостоверение Ветерана боевых действий и все положенные с ним льготы;
  • зарплата — в среднем от 210 000 до 400 000 рублей в месяц, включая оклад и боевые выплаты;
  • за каждую пораженную технику противника предусмотрена выплата от 5 до 50 тысяч рублей, а за уничтоженную боевую машину сумма вознаграждения может достигать полмиллиона рублей.

