В Администрации Ростова обсудили итоги работы Департамента социальной защиты населения города

Департаменты и управления Администрации города продолжают представлять свои отчеты о проделанной работе за прошлый год и планы на этот.
Глава города Александр Скрябин заслушал отчет Департамента социальной защиты населения города.
Как доложила директор Департамента Виктория Валерьевна Добрицкая, обеспечено своевременное предоставление мер соцподдержки и социальных услуг жителям города. Получателями стали более трети ростовчан — 342 тысячи человек.
Особое внимание оказываем ветеранам, людям с ограниченными возможностями здоровья, семьям с детьми, участникам СВО.
Так, не только в рамках Дня Победы, а в течение всего времени проявляем заботу о ветеранах Великой Отечественной войны.
В городе активно реализуются региональные программы в рамках национального проекта «Семья», городские инициативы.
— Также одной из эффективных мер соцподдержки стало предоставление социального контракта (за прошлый год заключено почти 900), — отметил глава города. — С этого года без оценки среднедушевого дохода при наличии рекомендаций фонда «Защитники Отечества» контрактом воспользоваться могут демобилизованные участники СВО.
В этом году введены две новые значимые меры — выплаты беременным студенткам очной формы обучения и услуга «Социальная няня». Помимо этого, заработала программа электронного сертификата для каждого новорожденного.
Как и в предыдущие годы, продолжается организация оздоровительной кампании детей. Активно идет работа с «серебряными» ростовчанами. Ежегодно районными центрами социального обслуживания населения более 12 тысячам горожанам оказывается свыше 6 млн услуг на дому.
В Центрах реализуются новые форматы работы с пожилыми людьми. На сегодняшний день у нас более 20 таких проектов. Один из самых узнаваемых — социокультурный проект «Театр на ладони». С прошлого года стартовал городской проект для старшего поколения «Время активных», в рамках которого 46 тысяч пожилых граждан приняли участие в оздоровительных, социальных и творческих мероприятиях города.
В этому году впервые будем награждать матерей, воспитывающих или воспитавших детей, совершивших героический поступок, Знаком отличия «Мать героя».
Продолжает свою работу Реабилитационный Центр для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями. За прошлый год Центром оказано почти 90 тысяч услуг.
В донской столице в Советском районе появилось пространство для реализации проекта «Мы вместе» по сопровождению участников специальной военной операции и членов их семей. Аналогичное пространство вскоре откроем и в Пролетарском районе города.
