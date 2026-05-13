Реальные зарплаты казахстанцев снизились

Астана. 13 мая. КазТАГ — На 2,3% снизилась реальная зарплата казахстанцев в I квартале 2026 года относительно I квартала 2025 года, следует из данных бюро национальной статистики (БНС) агентства по стратегическому планированию и реформам (АСПиР).

Источник: Reuters

Среднемесячная заработная плата в Республике Казахстан за I квартал 2026 года

Среднемесячная номинальная заработная плата в Республике Казахстан за I квартал 2026 года составила Т461 486. Индекс номинальной заработной платы по сравнению с соответствующим кварталом прошлого года составил 109,1%, а в реальном выражении — 97,7%. Медианное значение заработной платы, то есть центральный уровень зарплатного ряда, за I квартал 2026 года составило Т331 527.

Рост заработной платы по отраслям

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам (БНС АСПиР), наибольший рост среднемесячной заработной платы по сравнению с соответствующим кварталом 2025 года зафиксирован в следующих отраслях:

  • Сельское, лесное и рыбное хозяйства — 20,3%

  • Финансовая и страховая деятельность — 18,1%

  • Водоснабжение, водоотведение, сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений — 16,5%

  • Электроснабжение, газоснабжение, пароснабжение, горячее водоснабжение и кондиционирование воздуха — 14,7%

  • Транспорт и складирование — 12,9%

  • Промышленность — 11,6%

В здравоохранении и социальном обслуживании населения рост составил 7%, а в образовании — 4,2%.

Региональный рост заработной платы

В региональном разрезе наибольший рост среднемесячной номинальной заработной платы за I квартал 2026 года по сравнению с соответствующим кварталом 2025 года зафиксирован в следующих областях:

  • Область Абай — 14,2%

  • Павлодарская область — 12,4%

  • Область Жетісу — 12,2%

  • Алматинская область — 10,9%

  • Город Алматы — 10,7%