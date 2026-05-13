Реальные зарплаты казахстанцев снизились

Среднемесячная номинальная заработная плата в Республике Казахстан за I квартал 2026 года составила Т461 486. Индекс номинальной заработной платы по сравнению с соответствующим кварталом прошлого года составил 109,1%, а в реальном выражении — 97,7%. Медианное значение заработной платы, то есть центральный уровень зарплатного ряда, за I квартал 2026 года составило Т331 527.