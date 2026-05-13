Реальные зарплаты казахстанцев снизились

Среднемесячная заработная плата в Республике Казахстан за I квартал 2026 года
Среднемесячная номинальная заработная плата в Республике Казахстан за I квартал 2026 года составила Т461 486. Индекс номинальной заработной платы по сравнению с соответствующим кварталом прошлого года составил 109,1%, а в реальном выражении — 97,7%. Медианное значение заработной платы, то есть центральный уровень зарплатного ряда, за I квартал 2026 года составило Т331 527.
Рост заработной платы по отраслям
По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам (БНС АСПиР), наибольший рост среднемесячной заработной платы по сравнению с соответствующим кварталом 2025 года зафиксирован в следующих отраслях:
Сельское, лесное и рыбное хозяйства — 20,3%
Финансовая и страховая деятельность — 18,1%
Водоснабжение, водоотведение, сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений — 16,5%
Электроснабжение, газоснабжение, пароснабжение, горячее водоснабжение и кондиционирование воздуха — 14,7%
Транспорт и складирование — 12,9%
Промышленность — 11,6%
В здравоохранении и социальном обслуживании населения рост составил 7%, а в образовании — 4,2%.
Региональный рост заработной платы
В региональном разрезе наибольший рост среднемесячной номинальной заработной платы за I квартал 2026 года по сравнению с соответствующим кварталом 2025 года зафиксирован в следующих областях:
Область Абай — 14,2%
Павлодарская область — 12,4%
Область Жетісу — 12,2%
Алматинская область — 10,9%
Город Алматы — 10,7%