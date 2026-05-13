Казахстанец выплатил чужой кредит и обратился в суд

Шуский районный суд Жамбылской области рассмотрел гражданское дело по иску о взыскании денежных средств.
Суть дела
Между ответчиком и микрофинансовой организацией был заключён договор займа. Истец выступил гарантом по обязательствам ответчика. В связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по возврату займа, истец был вынужден погасить задолженность перед финансовой организацией за счёт собственных средств.
Требования истца
Обратившись в суд, истец просил взыскать с ответчика всю выплаченную за кредит сумму. В подтверждение были представлены платёжные документы.
Решение суда
В суде были исследованы доказательства, подтверждающие факт оплаты задолженности истцом перед кредитором. Оценив представленные доказательства, суд удовлетворил иск.
Решением суда с ответчика в пользу истца взыскано 569 тысяч тенге и государственная пошлина.
Решение суда вступило в законную силу.