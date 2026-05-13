Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородская область попала в список регионов с высоким риском энцефалита

Вакцинация остается самой эффективной защитой от вируса.

Источник: Комсомольская правда

Роспотребнадзор опубликовал перечень территорий, эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту. Нижегородская область вошла в этот список наряду с другими субъектами страны.

Повышенный риск заражения сохраняется в 15 административных образованиях региона. В списке значатся Балахнинский, Богородский, Ветлужский, Городецкий, Дальнеконстантиновский, Кстовский, Лысковский, Сокольский, Тоншаевский, Уренский районы, а также Бор, Дзержинск, Навашино, Семенов и Шахунья.

Что касается Приволжья в целом, то эндемичными здесь признаны десять субъектов. Помимо Нижегородской области, это Кировская, Оренбургская, Самарская и Ульяновская области, Пермский край, Республики Башкортостан, Марий Эл, Татарстан и Удмуртия.

Наиболее действенной мерой защиты специалисты продолжают считать вакцинацию. Ее советуют проходить как местным жителям эндемичных территорий, так и тем, кто планирует поездки в эти районы. Не стоит забывать и о дополнительных мерах: использовании репеллентов, инсектоакарицидных средств и специальной защитной одежды.