Нижегородская область попала в список регионов с высоким риском энцефалита

Роспотребнадзор опубликовал перечень территорий, эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту. Нижегородская область вошла в этот список наряду с другими субъектами страны.
Повышенный риск заражения сохраняется в 15 административных образованиях региона. В списке значатся Балахнинский, Богородский, Ветлужский, Городецкий, Дальнеконстантиновский, Кстовский, Лысковский, Сокольский, Тоншаевский, Уренский районы, а также Бор, Дзержинск, Навашино, Семенов и Шахунья.
Что касается Приволжья в целом, то эндемичными здесь признаны десять субъектов. Помимо Нижегородской области, это Кировская, Оренбургская, Самарская и Ульяновская области, Пермский край, Республики Башкортостан, Марий Эл, Татарстан и Удмуртия.
Наиболее действенной мерой защиты специалисты продолжают считать вакцинацию. Ее советуют проходить как местным жителям эндемичных территорий, так и тем, кто планирует поездки в эти районы. Не стоит забывать и о дополнительных мерах: использовании репеллентов, инсектоакарицидных средств и специальной защитной одежды.