Купаться пока нельзя: красноярский Татышев-парк готовится к пляжному сезону

На территории Татышев-парка готовятся к предстоящему купальному сезону — специалисты занимаются обустройством пляжных зон. На локациях для отдыха возле воды уже установлены спасательные вышки, организовано дежурство спасателей в выходные дни. На территории размещают туалеты и мусорные контейнеры. При этом администрация парка напоминает: купание в водоемах Татышев-парка пока официально запрещено. Сезон откроется только после получения разрешения от Роспотребнадзора и подтверждения безопасности воды, отмечают НИА Красноярск. Посетителей Татышев-парка просят с пониманием отнестись к временным ограничениям и не заходить в воду до официального старта сезона. Напомним, к лету на острове Татышев готовят четыре пляжа.