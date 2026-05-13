Можно ли праздновать выпускной с размахом в Казахстане в 2026 году

Запомнится другое. Как шумный класс в последний раз собрался вместе. Как кто-то внезапно расплакался прямо посреди смеха. Как одноклассники, с которыми делил контрольные, списывания и школьные драмы, обнимали друг друга так, будто впереди не лето, а целая новая жизнь. И как учителям, которых еще недавно боялись из-за двоек и замечаний, вдруг хотелось сказать искреннее «спасибо». Удивительно, но для таких моментов совсем не нужны хрустальные люстры, банкетные залы и вечер на широкую ногу. Настоящий выпускной все равно случается, даже без роскошного масштаба.