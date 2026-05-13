Бочарову показали макет памятника героям СВО в масштабе 1:1

Строительство на выделенном участке началось еще в начале апреля. После инженерно-геологических изысканий рабочие приступили к рытью котлована под здание музея. Параллельно с работами на земле идет сбор экспонатов для будущей экспозиции. Ожидается, что горожане увидят в зале и современное вооружение, и экипировку бойцов, и личные вещи бойцов из Волгограда, в том числе Героев России.