Режим ракетной и беспилотной опасности сняли в Ростовской области утром 13 мая

В Ростовской области объявили отбой воздушной угрозы.

Источник: Комсомольская правда

Утром 13 мая в Ростовской области сняли режим ракетной и беспилотной опасности. Оповещения поступили в приложении МЧС.

Беспилотная опасность сохранялась с 22:51 до 7:13. Ракетную опасность в течение прошедшей ночи и утром объявляли дважды, сняли угрозу в 6:22.

По информации губернатора Юрия Слюсаря, в ночь на 13 мая атаку 20-ти БПЛА отразили в Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, в Миллеровском, Чертковском, Каменском и Красносулинском районах.

Пострадавших нет, но был нанесен ущерб.

В частности, в хуторе Лихом Красносулинского района оказались повреждены кровля и остекление частного дома. В Зимовниковском и Красносулинском районах от обломков беспилотников пострадали установки ветроэлектростанции. Также части БПЛА нашли вблизи коммерческого и административного объектов в Первомайском районе Ростова.

