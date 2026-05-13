Приставы Гусева взыскали с предприятия 307 тыс. рублей долга по зарплате

В Калининградской области шесть работников предприятия по разработке гравийных и песчаных карьеров обратились в суд после того, как работодатель несколько месяцев не платил зарплату и не выдал расчёт при увольнении. Суд встал на сторону сотрудников и постановил взыскать задолженность, компенсацию за задержку и моральный вред.
На исполнение в отделение судебных приставов Гусевского района поступило шесть исполнительных документов на общую сумму 307 тыс. рублей.
По четырём из них предприятие погасило долг добровольно в пятидневный срок после получения требования пристава. Оставшиеся средства взыскали принудительно — после ареста банковских счетов.
Кроме того, организации пришлось оплатить исполнительский сбор в размере 40 тыс. рублей по двум производствам. Деньги направлены взыскателям, исполнительский сбор поступит в бюджет государства.