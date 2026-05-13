В Красноярске трудоотрядовцы привели в порядок 21 захоронение ветеранов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В краевой столице завершилась патриотическая акция «Сохраним историю», приуроченная ко Дню Победы.

С 27 апреля по 8 мая бойцы Трудового отряда благоустраивали захоронения ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей войны.. Подростки убирали мусор и сухую траву, мыли памятники и красили ограждения.

В этом году в порядок привели 21 захоронение на Злобинском, Шинном, Николаевском, Базайском кладбищах и Бадалыке. Кроме того, трудоотрядовцы очистили и отмыли девять мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне.

В мэрии напоминают, что акция «Сохраним историю» проводится уже 16 лет. За это время в Красноярске благоустроили около 870 памятных мест.