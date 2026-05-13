Поезда, следующие через Ростов, задерживаются в пути

Поезда, которые следуют через донскую столицу, массово задерживаются в пути из-за приостановки движения на Крымском мосту. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».
Движение по мосту временно перекрыли ночью, но сейчас железнодорожный транспорт движется без ограничений. По состоянию на 8:00 13 мая в пути задерживаются четыре состава, следующие в Крым, а также два состава, идущие с полуострова.
Так, поезда № 315/316 Адлер — Симферополь и № 173/174 Москва — Евпатория задержаны на два часа, № 025/026 Минеральные Воды — Симферополь — на один час, № 092/091 Москва — Севастополь — на два с половиной часа.
Состав № 078/077 Симферополь — Санкт-Петербург опаздывает на два часа, а № 092/091 Севастополь — Москва — на полтора часа.