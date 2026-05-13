Что купить вместо Toyota Camry: лучшие альтернативы в бюджете 9−11 млн тенге

Toyota Camry: культовый автомобиль Казахстана
Toyota Camry давно стала культовым автомобилем в Казахстане, за который нередко просят завышенную цену. Однако, если ваш бюджет ограничен до 10 млн тенге, покупка «семидесятки» может быть не самой рациональной: за эти деньги чаще встречаются машины после серьёзных ДТП или с большим пробегом. В результате всё больше покупателей начинают искать альтернативы, где за те же средства можно приобрести автомобиль с более свежим годом выпуска и лучшим оснащением.
Toyota Avalon: более крупная и спокойная альтернатива Camry
Toyota Avalon — это более крупная и спокойная альтернатива Camry. Автомобиль ощущается тяжелее и мягче на ходу, что заметно меняет общее впечатление от поездки. В салоне значительно больше пространства, особенно для пассажиров второго ряда, что часто становится ключевым преимуществом. Модель ориентирована на комфорт и длительные поездки без усталости. На рынке такие автомобили чаще всего встречаются в районе 10 млн тенге, что делает их прямым конкурентом Camry в этом сегменте.
Kia K5: современный дизайн и удобство
Kia K5 выглядит более современно по сравнению с классической Camry. Дизайн играет важную роль, и многие выбирают эту модель именно за внешний стиль. Салон ориентирован на водителя, с удобной посадкой и понятной эргономикой. В городских условиях автомобиль ощущается лёгким и отзывчивым. Цена в среднем держится около 9 млн тенге, что позволяет получить хорошо оснащённый и технологичный седан.
Hyundai Sonata: комфорт и плавность хода
Hyundai Sonata часто выбирают за комфорт и плавность хода. Машина уверенно сглаживает неровности и подходит для повседневной эксплуатации. Внутри достаточно пространства, что ощущается уже с первых минут за рулём. Это спокойный и предсказуемый седан для города и трассы. На рынке такие автомобили обычно находятся в пределах 10 млн тенге в зависимости от состояния и года выпуска.
Volkswagen Passat и Skoda Superb: европейский характер
Volkswagen Passat и Skoda Superb выбирают те, кто ищет автомобиль с европейским характером. Здесь больше внимания уделяется управляемости и стабильности на трассе. Skoda Superb выделяется особенно хорошим салоном и лёгкостью в управлении, в то время как Passat ближе к классике с более строгим характером. На вторичном рынке такие автомобили встречаются в диапазоне от 3 до 6 млн тенге в зависимости от года выпуска, пробега и состояния. Более дорогие варианты относятся к свежим поколениям или хорошо сохранившимся экземплярам с богатой комплектацией.
Chery Arrizo 8 и Changan Lamore: новые игроки на рынке
Chery Arrizo 8 и Changan Lamore стали заметными игроками среди новых седанов, активно занимая сегмент, где раньше доминировала Camry. Основной акцент сделан на оснащение и технологии, что видно даже в базовых версиях. В салоне много экранов и электронных систем, которые раньше встречались только в более дорогих автомобилях. Цена таких моделей обычно держится около 9 млн тенге, что способствует их популярности среди покупателей, выбирающих новое авто вместо подержанного.