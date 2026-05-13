Мишустин поручил держать на контроле подготовку школьников к ЕГЭ

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Рособрнадзора Анзором Музаевым поручил держать на контроле подготовку школьников к прохождению ЕГЭ, чтобы экзамены прошли без сбоев.
«Вам удачи, и чтобы все экзамены прошли без всяких сбоев», — сказал Мишустин во время встречи.
Он подчеркнул, что экзамены являются непростым делом — это испытание для ребят, родителей и учителей. Поэтому необходимо сделать, чтобы такие процедуры не вызывали лишних волнений.
«Просьба сделать так, чтобы подготовка детей была на особым контроле у Рособрнадзора, у региональных властей», — добавил Мишустин.