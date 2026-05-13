В Минске подросток положил 28 тысяч рублей под дерево — вот что было дальше

В Минске подросток две недели искал деньги родителей, испугавшись после знакомства с девочкой. Подробности рассказали в ГУВД Миногорисполкома.
В милицию обратилась мама 16-летнего учащегося колледжа. Женщина рассказала, что на сайте знакомств ее сын познакомился с девочкой и договорился о встрече. Придя по назначенному адресу, парень отправил интернет-знакомой свою геолокацию. Но после этого ему по видео позвонил мнимый правоохранитель, который стал угрожать, будто бы по отправленным координатам сейчас прилетят военные дроны, парня обвинят в пособничестве терроризму, а его родителей посадят в тюрьму.
Подросток испугался и, чтобы спасти семью, согласился «задекларировать» родительские сбережения. Тогда подростку перезвонили аферисты уже под видом налоговой инспекции, по видео они две недели контролировали юношу, советуя, где искать сбережения в квартире.
Найдя деньги дома, подросток сложил 28 тысяч рублей в эквиваленте в конверт и положил его под дерево в условленном месте.
Расследуется уголовное дело.
Еще в Минске жертвами вышедшего из колонии мужчины стали 40 человек.
Тем временем минчанин может получить три года тюрьмы после того, как вышел на улицу покурить.