Суд в Калининграде рассмотрит дело экс-главы профсоюза «Почты России», потратившей 390 тысяч на фитнес

Как установило следствие, в 2020—2021 годах обвиняемая за деньги профсоюза покупала дорогие абонементы в спортивный клуб. Услугами фитнес-центра пользовались её знакомые — сотрудники «Почты России» и члены их семей. Проблема в том, что эти люди не состояли в профсоюзе. Следовательно, не имели никакого права на финансирование за его счёт.