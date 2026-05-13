Суд в Калининграде рассмотрит дело экс-главы профсоюза «Почты России», потратившей 390 тысяч на фитнес

В Калининграде перед судом предстанет бывшая председатель первичной профсоюзной организации УФПС Калининградской области (филиал АО «Почта России»). Её обвиняют в растрате средств общественной организации «Профсоюз работников связи России» (ч. 3 ст. 160 УК РФ).
Как установило следствие, в 2020—2021 годах обвиняемая за деньги профсоюза покупала дорогие абонементы в спортивный клуб. Услугами фитнес-центра пользовались её знакомые — сотрудники «Почты России» и члены их семей. Проблема в том, что эти люди не состояли в профсоюзе. Следовательно, не имели никакого права на финансирование за его счёт.
Общая сумма ущерба составила 390 тысяч рублей. Дело направлено в суд. Расследование велось по материалам УФСБ по Калининградской области. Имя фигурантки не раскрывается. На момент совершения преступления она была председателем профсоюзной организации УФПС.
Вопрос о возмещении ущерба будет решаться в суде.