Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Погрузка на Красноярской железной дороге выросла в апреле

Погрузка на Красноярской железной дороге в апреле 2026 года составила 6,9 млн тонн.

Погрузка на Красноярской железной дороге в апреле 2026 года составила 6,9 млн тонн, что на 8,4% превышает результат апреля прошлого года.

Погрузка за январь — апрель 2026 года составила 27,1 млн тонн, что на 2,5% меньше результата аналогичного периода 2025 года.

За январь — апрель на Красноярской железной дороге погружено:

каменного угля — 20 млн тонн (-0,7% к январю—апрелю 2025 года); нефти и нефтепродуктов — 2,1 млн (+3,6%); руды цветной и серного сырья — 1,6 млн тонн (-12,8%); руды железной и марганцевой — 536 тыс. тонн (-4,9%); зерна — 524,2 тыс. тонн (рост в 1,5 раза); строительных грузов — 318,8 тыс. тонн (+15,1%).

Погрузка грузов, в том числе вышеперечисленных номенклатур, отправленных в контейнерах, составила 820,8 тыс. тонн.

Грузооборот за январь — апрель 2026 года составил 49,5 млрд тарифных тонно-км (+1,4% к аналогичному периоду 2025 года), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — 57,6 млрд тонно-км (+0,6%).

Напомним, в зону обслуживания Красноярской железной дороги входят территории Красноярского Края, Республики Хакасия, частично Кемеровской и Иркутской областей.