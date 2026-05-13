Экс-главу калининградского профсоюза связи будут судить за растрату 390 тыс. рублей на абонементы в спортклуб

уголовному делу в отношении бывшего председателя профсоюзной организации АО «Почта России». Её обвиняют в растрате средств профсоюза (ч. 3 ст. 160 УК РФ).
По версии следствия, в 2020—2021 годах обвиняемая за счёт профсоюза приобрела дорогостоящие абонементы в спортивный клуб. Деньги потратили на своих знакомых — работников УФПС Калининградской области и членов их семей. При этом эти люди не состояли в профсоюзе и не имели права на финансирование за его счёт.
Ущерб организации «Профсоюз работников связи России» оценили в 390 тыс. рублей. Уголовное дело направлено в суд. Имя фигурантки не раскрывается. Ранее она занимала должность председателя первичной профсоюзной организации УФПС Калининградской области — филиала АО «Почта России». Уволена ли она сейчас, не уточняется. Расследование проводилось по материалам УФСБ.