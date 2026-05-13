Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-главу калининградского профсоюза связи будут судить за растрату 390 тыс. рублей на абонементы в спортклуб

Прокуратура Центрального района Калининграда утвердила обвинительное заключение по.

Источник: KaliningradToday

уголовному делу в отношении бывшего председателя профсоюзной организации АО «Почта России». Её обвиняют в растрате средств профсоюза (ч. 3 ст. 160 УК РФ).

По версии следствия, в 2020—2021 годах обвиняемая за счёт профсоюза приобрела дорогостоящие абонементы в спортивный клуб. Деньги потратили на своих знакомых — работников УФПС Калининградской области и членов их семей. При этом эти люди не состояли в профсоюзе и не имели права на финансирование за его счёт.

Ущерб организации «Профсоюз работников связи России» оценили в 390 тыс. рублей. Уголовное дело направлено в суд. Имя фигурантки не раскрывается. Ранее она занимала должность председателя первичной профсоюзной организации УФПС Калининградской области — филиала АО «Почта России». Уволена ли она сейчас, не уточняется. Расследование проводилось по материалам УФСБ.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше