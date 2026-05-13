В Перми до 20 июня перекрыта улица Советская из-за ремонта коллектора

Улица Советская от Комсомольского проспекта до Газеты «Звезда» в Перми перекрыта до 20 июня из-за реконструкции коллектора, сообщили в компании «Новогор-Прикамье».
Аварийный коллектор, построенный в 1969—1996 годах, меняют в рамках программы замены железобетонных сетей (работает с 2018 года). На 2026 год запланирована санация 742 метров магистральной сети и перекладка более 230 метров боковых подключений от домов.
До 20 июня строители обновят 314 метров коллектора, установят и отремонтируют 18 колодцев, заменят 115 метров труб к домам (четыре боковых подключения). После завершения обещают полное благоустройство.
Большую часть работ проведут без масштабных раскопок: внутрь старых труб протолкнут новые стеклопластиковые. Они не боятся коррозии и по пропускной способности не уступают прежним. Боковые подключения заменят открыто — точечные вскрытия неизбежны.