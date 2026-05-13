Саранчу из соседнего региона ожидают в Акмолинской области

«Проведенная в 2025 году работа дала хорошие результаты — удалось значительно снизить распространение вредителей. Вместе с тем в текущем году именно в Жаркаинском районе наибольшие площади подлежат химической обработке, а также сохраняется риск миграции итальянского пруса со стороны Костанайской области», — сообщил на заседании оперативного штаба по вопросам борьбы с особо опасными вредными организмами заместитель акима Акмолинской области Мурат Балпан.
Как сообщили КазТАГ в пресс-службе акимата Акмолинской области, всего в этом году планируемая площадь, подлежащая химической обработке, составляет 91 065 га.
«В текущем году на проведения химических обработок против нестадных саранчовых вредителей выделено Т488,2 млн. По итогам прошлого года обработано 129,3 тыс. га, фактов урона от нашествия саранчи не имелось», — резюмировали в облакимате.