В Екатеринбурге установят 173 новые остановки

В Екатеринбурге определили подрядчика, который смонтирует и поставит 173 новые остановки. Подписание контракта запланировано на 23 мая. Отмечается, что новые остановки появятся во всех районах Екатеринбурга. Контракт рассчитан на 2 года, однако установка остановок начнется уже в этом году.