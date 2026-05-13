В Ростове 14 мая часть Западного жилмассива останется без воды

В четверг, 14 мая, часть западного жилого массива Ростова-на-Дону останется без воды. Как сообщили в администрации города, с 9 утра до 11 вечера будет приостановлена работа водонапорной станции «Содружества», а снабжение прекратится по конкретным адресам. Причиной тому станет замена аварийного участка водопровода, проложенного по улице Содружества.