Свияжск получит масштабное обновление туристических маршрутов и пространств

Работа ведется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Источник: Комсомольская правда

Свияжск получит масштабное обновление туристических маршрутов и общественных пространств в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Цель состоит в том, чтобы сделать остров удобным для туристов, сохранив его историческую атмосферу.

В планах создать новые элементы навигации, информационные стенды, санитарные зоны и обновление ключевых пространств: входной группы, Успенской и Рождественской площадей. Особое внимание уделяется сохранению исторического и сакрального облика острова. Обсуждаются деликатные решения для оформления территорий возле храмов и руин.

Также планируется перенос автобусных стоянок для разгрузки исторической части. Новые ограждения будут металлическими. Жители Свияжска подчеркивают важность развития социальной инфраструктуры и создания условий для жизни. Архитекторы считают, что остров должен стать полноценным историческим городом.

Напомним, Казань вошла в топ популярных направлений для спонтанных поездок по России. 9% респондентов побывали в столице Татарстана во время своей последней незапланированной поездки.