Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РЖД приостановит движение поездов между Туапсе и Сириусом 22 и 24 мая

В пресс-службе «Кубань Экспресс-пригород» сообщили об изменениях в графике движения пригородных поездов на участке Туапсе — Сириус. Корректировки связаны с проведением ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре.

Источник: РИА "Новости"

22 и 24 мая будет временно прекращено курсирование двух составов. Речь идет о поезде № 6811, отправляющемся из Туапсе в 18:21 и прибывающем в Сириус в 21:55, а также о поезде № 6812, следующем в обратном направлении из Сириуса в 22:38 с прибытием в Туапсе в 1:58.

Кроме того, на эти же даты скорректировано расписание пригородного поезда № 6814, который идет из Сириуса в Туапсе. Он отправится от станции Сириус в 21:32 по графику. На участке от разъезда Водопадный (прибытие в 00:09, отправление в 00:10) произойдут изменения: будут отменены остановки на платформах Голубая Дача, Смена, Дружба, Макопсе и Магри. В Шепси состав прибудет в 00:26, что на 8 минут раньше обычного, а отправится в 00:35 согласно расписанию. Далее поезд проследует по действующему графику и прибудет на конечную станцию Туапсе в 00:53.