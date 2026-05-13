РЖД приостановит движение поездов между Туапсе и Сириусом 22 и 24 мая

22 и 24 мая будет временно прекращено курсирование двух составов. Речь идет о поезде № 6811, отправляющемся из Туапсе в 18:21 и прибывающем в Сириус в 21:55, а также о поезде № 6812, следующем в обратном направлении из Сириуса в 22:38 с прибытием в Туапсе в 1:58.
Кроме того, на эти же даты скорректировано расписание пригородного поезда № 6814, который идет из Сириуса в Туапсе. Он отправится от станции Сириус в 21:32 по графику. На участке от разъезда Водопадный (прибытие в 00:09, отправление в 00:10) произойдут изменения: будут отменены остановки на платформах Голубая Дача, Смена, Дружба, Макопсе и Магри. В Шепси состав прибудет в 00:26, что на 8 минут раньше обычного, а отправится в 00:35 согласно расписанию. Далее поезд проследует по действующему графику и прибудет на конечную станцию Туапсе в 00:53.