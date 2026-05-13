Установку первого щита для строительства тоннеля метро начали на улице Горького

На улице Горького началась подготовка к установке первого щита для строительства тоннеля до станции «Площадь Свободы». Об этом сообщает пресс-служба Метро НН.
Инженеры ГК «Моспроект-3» начали сборку тоннелепроходческого комплекса. На сегодняшний день уже произведен монтаж первых элементов — на стартовую площадку спустили 4 технических «телеги». Они укомплектованы необходимым оборудованием для проходки.
В ближайшее время планируется присоединить к ним самые тяжелые элементы — ротор диаметром 6,2 метра и головную часть щита с электроприводом, проходческими домкратами и блокоукладчиком.
До конца месяца строители соберут первый щит и приступят к прокладыванию проходки до станции «Площадь Свободы». Длина готового тоннеля составит 730 метров.
