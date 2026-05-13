Участники нижегородского кластера детских товаров удвоили выручку за год

Министр промышленности области Максим Черкасов на Конгрессе индустрии детских товаров в Москве рассказал, что системно развивать индустрию регион начал в 2023 году. Сейчас профильный кластер насчитывает более 110 производителей одежды, мебели, гигиенических средств, бытовой химии и постельных принадлежностей. Как писал «Ъ-Приволжье», годом ранее их было 80. По словам министра, за три года суммарная выручка предприятий увеличилась более чем втрое. Кроме региональной поддержки, в 2025 году предприятия кластера получили 37,6 млн руб. по линии Фонда развития промышленности и ГосМФО.