Казахстанцам запретят передавать свои номера и смартфоны посторонним

Такую норму заложили в новый законопроект по развитию телекоммуникаций и центров обработки данных.
Цель изменений — навести порядок на рынке связи. Власти хотят сократить количество «серых» телефонов и защитить людей от мошенников, которые часто используют подмену IMEI и чужие номера.
Заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев пояснил, что нормы также приведут в соответствие с Цифровым кодексом. Особое внимание уделят биометрической аутентификации при регистрации устройств.
По мнению авторов законопроекта, новые правила усложнят жизнь тем, кто использует мобильную связь в нелегальных схемах. При этом передавать номер или телефон членам своей семьи останется возможным.
Мир к 2050 году: эти невероятные события станут реальностью.