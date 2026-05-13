В Эвенкии мужчина погиб при пожаре в двухквартирном доме

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В поселке Байкит Эвенкийского муниципального округа ночью произошел пожар в двухквартирном жилом доме.
Сообщение о возгорании на улице Низовцева поступило около 3:00. К моменту прибытия пожарных горели квартиры на первом и втором этажах. Также существовала угроза перехода огня на соседние строения.
Пожар ликвидировали в 7:40 на площади 104 кв. м. В результате полностью выгорели одна квартира и баня, огнем также повреждены кровля и вторая квартира.
При тушении спасатели обнаружили погибшего мужчину. Он находился на диване в спальной комнате.
К ликвидации пожара привлекались 11 сотрудников МЧС России и 3 единицы техники.
По предварительной версии, причиной возгорания стала неосторожность при курении, сообщили в краевом МЧС.