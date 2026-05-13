Эксперт рассказала, как летом не перегрузить дошкольников

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Чтобы не перегружать детей, которые только готовятся пойти в школу, родителям стоит заранее спланировать летний режим дня, следить за продолжительностью сна детей и не забывать о семейном досуге на свежем воздухе, сообщила ведущий научный сотрудник подведомственного министерству просвещения РФ Института изучения детства, семьи и воспитания кандидат педагогических наук Анна Бояринцева.
«Что объединяет семью? Например, велопрогулки, плавание, путешествия. Вокруг этого общего можно планировать совместные встречи и события. Лето позволяет в полной мере воспользоваться благами природы — солнцем, воздухом, водой, растениями. Еще в древности врач Авиценна считал эти факторы основными для сохранения здоровья, к ним же он причислял рациональное питание, движение, сон, обмен веществ, позитивные эмоции», — сказала Бояринцева «Парламентской газете».
Она считает, что для большинства взрослых три летних месяца связаны с отпуском, возможностью выспаться, и многие пускаются в режим свободного плавания, а зря.
«Для детей это прежде всего время игр, бодрствования днем. Поэтому важно грамотно подготовиться — завести календарь и разместить его на самом видном месте. Сначала отметить в нем большие дела вроде поездки на море или к бабушке, затем спланировать события по месяцам и на каждый день, но обязательно оставить свободные окна для спонтанных занятий. Лучше, если повторяющиеся в одно и то же время», — сказано в сообщении.
Отмечается, что также важен режим для детей, и прежде всего — продолжительность сна: малышам трех-пяти лет необходимо 11−12,5 часа, из которых два — днем, в возрасте пяти-семи лет — 10 часов и 1,5 часа — днем, а если ребенок не может уснуть, когда на улице еще светло, надо закрыть окна плотными шторами и включить спокойную музыку.
Также указывается, что вредны как избыточная физическая активность, так и недостаток движения, и если малыш проведет день интересно, вечером появится чувство приятной усталости, облегчающее засыпание.
«Общая продолжительность пребывания на воздухе не должна быть меньше четырех часов. Один-два раза в неделю можно проводить закаливающие процедуры, включая ходьбу босиком по траве, песку, земле, речной или морской гальке», — добавляется в сообщении.
Кроме того, подчеркивается, что следует уделить особое внимание правильному питанию: фрукты, ягоды и овощи желательно есть свежими и обязательно тщательно вымытыми под проточной водой, а ребенку необходимо постоянно напоминать о личной гигиене, ее первом незыблемом правиле — мыть руки перед едой.
«Здоровый ритм дня дошкольника — не только развлечения, но и посильная помощь взрослым, творческие занятия, игры, в том числе совместно с родителями. Они укрепят здоровье, поднимут настроение, помогут исправить речевые нарушения», — отмечается в сообщении.
«Причем нужно учитывать, что интерес к ним быстро пропадет без радости победы. Хороши в этом смысле настольные игры — это и развлечение, и обучение, способ развить фантазию и память, усидчивость и внимание, способность принимать решения и находить компромиссы», — добавляется в сообщении.
Бояринцева уточнила, что в отличие от компьютерных, большинство из них безопасно для нервной системы, такой совместный семейный досуг полезен и взрослым, и детям, но обязательно нужно учитывать возраст: слишком сложные игры могут утомить ребенка и отбить интерес.