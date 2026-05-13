Жителям Башкирии рассказали, как бороться с одуванчиками на участке

Борьба с вредным сорняком должна идти весь сезон.

Источник: Башинформ

Специалисты филиала Россельхозцентра по Башкирии в День одуванчика, который отмечается 13 мая, рассказали, как с ним бороться.

Одуванчик — многолетнее травянистое растение семейства астровые или сложноцветные. Он хорошо известен лекарственными свойствами, в то же время невероятно опасен в огороде.

"Он настолько живуч, что даже крошечного остатка корешка достаточно для того, чтобы из него выросла розетка листьев. Столь долгим периодом цветения может похвастаться далеко не каждый цветок. Как и большинство сорняков, одуванчик опасен тем, что препятствует развитию других культур.

Его развитая корневая система не только мешает росту подземных частей других растений, но и потребляет большое количество питательных веществ", — пояснили в ведомстве.

Первый этап борьбы — выкашивание. Косить одуванчики нужно строго до начала цветения, так как после срезки цветок продолжает жить и семена позже разнесутся по участку. Рост одуванчика прекращается при удалении его точки роста, которая находится на одном уровне с землей.

Еще один эффективный способ борьбы не только с одуванчиками, но с другими сорняками — мульчирование. Картон, темная пленка, укрывной материал используют для настила в междурядья. В темноте у растений останавливается фотосинтез и сорняки погибают. Самый безопасный и простой способ, хоть и самый трудоемкий — выкапывание сорняков с корнем. Последний способ — применение гербицидов.

На сайте Россельхозцентра Башкирии опубликованы разрешенные препараты для использования в личных подсобных хозяйствах.