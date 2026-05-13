Дайверы ищут останки мамонтов на Таймыре

«На первом этапе самих останков мамонта обнаружить пока не удалось, но можно с уверенностью сказать, что они точно есть — характер донных структур и косвенные признаки говорят сами за себя. Для команды Норильского отделения РГО это не повод останавливаться, а наоборот: теперь есть точное понимание, куда смотреть дальше. Летом необходима серия погружений — детальная разведка под толщей воды даст ответы. Это только начало большого пути по восстановлению истории древнего Таймыра», — сообщил руководитель экспедиции, председатель Норильского отделения РГО Максим Миронов.