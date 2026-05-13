Дайверы ищут останки мамонтов на Таймыре

Активисты Норильского отделения Русского географического общества исследуют озеро Лыто на севере Таймыра в поисках останков мамонтов. Об этом рассказали в пресс-службе Красноярского отделения РГО.
В рамках первого этапа экспедиции дайверы изучили донные отложения и проверили места вероятного залегания останков мамонтовой фауны. Глубина озера в центральной части достигает более 75 метров. Толщина льда — 2,4 метра.
Главная цель исследования — собрать данные для реконструкции древних палеоэкосистем Северного Приенисея. Участники экспедиции уже отобрали пробы, которые направят на лабораторные исследования в профильные институты.
«На первом этапе самих останков мамонта обнаружить пока не удалось, но можно с уверенностью сказать, что они точно есть — характер донных структур и косвенные признаки говорят сами за себя. Для команды Норильского отделения РГО это не повод останавливаться, а наоборот: теперь есть точное понимание, куда смотреть дальше. Летом необходима серия погружений — детальная разведка под толщей воды даст ответы. Это только начало большого пути по восстановлению истории древнего Таймыра», — сообщил руководитель экспедиции, председатель Норильского отделения РГО Максим Миронов.
Председатель Красноярского краевого отделения РГО Игорь Спириденко отметил, что такие исследования помогают уточнить научные данные об истории Таймыра и Арктической зоны.
«Экспедиция была организована по инициативе Норильского местного отделения Русского географического общества при участии Таймырского местного отделения РГО, Таймырского краеведческого музея и поддержке Агентства развития Норильска. Эта активная совместная работа очень актуальна и важна особенно сейчас, в год 125-летнего юбилея Красноярского краевого отделения РГО. Впереди еще много интересного», — добавил он.
