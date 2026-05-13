Путин назвал сбережение языка основой суверенного развития общества

Путин подчеркнул, что встреча посвящена 90-летию со дня рождения Людмилы Алексеевны Вербицкой — известного учёного, талантливого педагога и наставника, яркого, неординарного и увлечённого человека. По словам президента, своим истинным призванием она считала заботу о сохранении русского языка, всегда твёрдо отстаивала идеалы отечественной культуры, вносила большой личный вклад в продвижение гуманитарного знания и совершенствование высшего образования в нашей стране, была одним из инициаторов создания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации.