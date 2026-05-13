Путин назвал сбережение языка основой суверенного развития общества

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей I Петербургского Международного филологического форума «Русский язык и культурно-образовательный суверенитет многонациональной России», посвящённого 90-летию со дня рождения Л. А. Вербицкой, отметив, что сбережение языка — это основа суверенного развития общества и государства.
Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что встреча посвящена 90-летию со дня рождения Людмилы Алексеевны Вербицкой — известного учёного, талантливого педагога и наставника, яркого, неординарного и увлечённого человека. По словам президента, своим истинным призванием она считала заботу о сохранении русского языка, всегда твёрдо отстаивала идеалы отечественной культуры, вносила большой личный вклад в продвижение гуманитарного знания и совершенствование высшего образования в нашей стране, была одним из инициаторов создания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации.
Президент рассчитывает, что в ходе форума отечественные филологи и лингвисты, иностранные эксперты, преподаватели школ и вузов, представители органов власти обсудят широкий круг проблем, связанных с укреплением позиций русского языка как языка межнационального общения, внедрением новых, прогрессивных педагогических методик.
«Желаю вам плодотворных дискуссий и всего наилучшего», — заключил президент.
Премьер-министр России Михаил Мишустин также поприветствовал участников форума, выразив уверенность в том, что он станет новым шагом в укреплении позиций русского языка как основы единства страны и связей с единомышленниками за рубежом.
Мишустин отметил, что правительство ведет работу по внедрению инновационных методик и повышению качества преподавания в сфере изучения русского языка.