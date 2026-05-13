Нижегородские предприятия АПК увеличили объем экспорта в три раза в 2026 году

Нижегородские предприятия агропромышленного комплекса увеличили объем экспортируемой продукции. С января по апрель 2026 года показатель вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Продукция организаций АПК поставляется в более чем 39 стран, в том числе Китай, Казахстан, Азербайджан, Белоруссию, Афганистан, Киргизию, Индию.
«Открытие новых экспортных направлений дает фермерам гарантированный сбыт, повышает инвестиционную привлекательность агросектора и создает рабочие места в регионах», — сказал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.
За четыре месяца 2026-го объем экспорта продукции масложировой отрасли вырос в 4,7 раза, зерна — в 3,3 раза, молочной — в 2,3 раза, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности — на 39,1%, мясной — на 35,5%.
Работа по увеличению объема экспорта продукции предприятий АПК соответствует задачам и целям регионального проекта «Экспорт продукции АПК» в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Напомним, нацпроект «Международная кооперация и экспорт», который инициировал президент России Владимир Путин, включает в себя три федеральных проекта: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».
