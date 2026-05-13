Как не попасться на удочку мошенников при покупке путёвок в детские лагеря

В преддверии летних каникул в сети активизировались интернет-мошенники, нацелившиеся на родителей, которые ищут путёвки в детские лагеря или семейные туры. Об этом сообщает 360.ru.
Злоумышленники создают фальшивые сайты, которые практически неотличимы от настоящих. Чтобы подтолкнуть потенциальных жертв к поспешным действиям, они обещают «суперскидки» и «горящие предложения», а также создают видимость ограниченного количества мест: «Осталось всего 3 путёвки!».
Чтобы не стать жертвой обмана, важно проявлять бдительность. Проверяйте адрес сайта — даже малейшее отклонение от официального домена должно насторожить. Если есть сомнения, свяжитесь с лагерем или фирмой по официальным контактам, указанным на их сайте. Изучите отзывы о компании в независимых источниках. Не спешите с оплатой и избегайте внесения предоплаты неизвестным лицам.
