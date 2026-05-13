Властелин времени: как живет «главный часовщик» области Александр Кучеренко

«Мне всегда хотелось сделать что-то подобное, — признается Кучеренко. — В Европе с давних времен считалось, что часовщик становится настоящим мастером, когда он сделает не просто механизм и стрелки, а что-то интересное, что-то по-настоящему оригинальное. Когда меня попросили починить старые немецкие часы в Гвардейске, я приехал, поднялся на чердак бывшей ратуши, увидел там большое помещение с двумя окошками и сразу подумал, что было бы неплохо эти окошки как-то задействовать, обыграть их. Часы я починил, в 2011 году было торжественное открытие, все как полагается. А потом глава города (тогда это был Иван Кавун) мне говорит: “Вот бы еще к этим часам сделать что-то интересное”. Я: “Хорошо, подумаю”. А в голове уже родилась идея. Приехал домой, всё быстро нарисовал, раскрасил, приношу Кавуну. Он показал заместителю своему, они посмотрели — им понравилось. “Всё, — сказали. — Делайте. А мы будем искать спонсоров”. Ну, мы с сыном и принялись за работу. Где-то года два у нас на это ушло или даже больше. За это время власть в Гвардейске поменялась, другие люди пришли. Мы уже подумали, что проект этот никому не интересен, забыли все про него. И вдруг — звонок: “Помните, мы вам предлагали работу?” Ну, мы быстро все доделали, установили. Уже больше десяти лет механизм исправно работает, радует людей».