Пуговица изменила всё. Школьница создаёт коллекцию из прабабушкиных тканей

«Мама приучила любить творчество, бабушка Ира научила видеть пространство и форму, и цвет, а бабушка Оля показала, как уверенно двигаться вперёд», — говорят близкие. Каролина впитала всё: дисциплину архитектора, смелость пиарщика и творческую свободу артистки. Сегодня Каролина Бродская — пример того, как раннее увлечение, поддержанное профессионалами из семьи, превращается в серьёзное призвание. Её коллекции ещё растут вместе с ней, но уже сейчас видно: это не просто детские костюмы, а осмысленный диалог с эпохой, тканью и стилем. Впереди — новые показы и международные фестивали. А пока девочка шьёт, выступает и учится. Потому что талант — это не дар, а выбор. И Каролина свой уже сделала.