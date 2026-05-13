Школьница создаёт коллекцию из прабабушкиных тканей

В Ростове-на-Дону растёт новое поколение дизайнеров, где талант передаётся не по наследству, а через вдохновение и поддержку. Каролина Бродская в свои 11 лет уже участвует в модных показах, выступает на сцене с мамой-певицей и мечтает о московской неделе моды. Её путь начался с обычной пуговицы, но продолжился благодаря уникальной семейной творческой династии, где каждый участник — мастер своего дела.
Корреспондент узнал, как в одной семье рождаются звёзды дизайна, архитектуры и медиа.
«Пуговица и прабабушкин сундук».
Каролине было всего восемь, когда она впервые взяла в руки иголку. Девочка просто пришила оторвавшуюся пуговицу к костюму, но этот жест оказался судьбоносным.
«Мама — артистка и певица, но совсем не умеет шить. Увидев мои попытки, она сразу отвела меня на профессиональные курсы», — вспоминают в семье.
Так начался путь в мир высокой моды. Бабушки не просто поддержали начинание — они нашли Каролине наставницу. Анна Дикарева художник модельер сценического костюмах. стала для девочки настоящим гуру, помогая оттачивать мастерство и превращать детские фантазии в реальные эскизы. Уже в 2025 году, в свои 10 лет, Каролина представила первую коллекцию одежды. Ткани для неё она выбирала не в современных магазинах, а в старинном сундуке прабабушки.
«Каждый лоскут хранил историю, и мне хотелось вдохнуть в него новую жизнь», — делится юная дизайнер. В этом же году она успешно прошла отбор на конкурс «Золотая молния» и приняла участие в двух масштабных показах, где её работы оценили не только ровесники, но и профессионалы индустрии.
Классика и бохо.
Творчество Каролины не ограничивается швейной машинкой. Девочка наследует артистизм матери и регулярно выступает с ней на сцене, исполняя песни. Но главная страсть — мода.
«Я хочу туда, где царит строгая классика, стиль бохо и эстетика. Туда, где коллекции представляют мастера и молодые дизайнеры из России, Китая, Индии, Бразилии, Турции, ЮАР и других стран», — рассказывает она о своих планах.
В её мечтах — неделя моды в столице, где можно увидеть тенденции мирового уровня и заявить о себе. Наставница Анна Дикарева художник модельер сценического костюмах уверена: у Каролины есть всё, чтобы стать кутюрье. Главное — не терять искру и учиться у лучших. Пока другие дети выбирают между кружками, Каролина совмещает уроки, подготовку к показам, вокальные репетиции и изучение истории костюма. Её график плотный, но девушка справляется, потому что любит своё дело.
Архитектура и семейный код.
Успех Каролины — не случайность, а результат уникальной семейной среды. В её роду нет случайных людей. Бабушка Ира (Ирина Бродская) — архитектор и дизайнер интерьеров с 40-летним стажем. Окончив РИСИ в 1985 году, она прошла обучение в США и Милане, спроектировала более 500 жилых и общественных зданий, разработала три посёлка и сегодня руководит командой, осуществляющей полный цикл архитектурных и ландшафтных проектов.
Бабушка Оля (Нартова) — креативный PR-продюсер, которая выстраивает информационную среду для брендов, работает со СМИ и блогерами, формируя доверие и репутацию.
«Мама приучила любить творчество, бабушка Ира научила видеть пространство и форму, и цвет, а бабушка Оля показала, как уверенно двигаться вперёд», — говорят близкие. Каролина впитала всё: дисциплину архитектора, смелость пиарщика и творческую свободу артистки.
Сегодня Каролина Бродская — пример того, как раннее увлечение, поддержанное профессионалами из семьи, превращается в серьёзное призвание. Её коллекции ещё растут вместе с ней, но уже сейчас видно: это не просто детские костюмы, а осмысленный диалог с эпохой, тканью и стилем. Впереди — новые показы и международные фестивали. А пока девочка шьёт, выступает и учится. Потому что талант — это не дар, а выбор. И Каролина свой уже сделала.