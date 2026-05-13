В Новосибирске представили новые образцы отечественной микроэлектроники

НОВОСИБИРСК, 13 мая. /ТАСС/. Отечественный полетный контроллер для БПЛА с компасом и барометром, а также процессор «Иртыш», альтернативный по архитектуре процессорам Intel, и одноплатный компьютер на обновленном российском процессоре «СКИФ» представили на форуме «Прибориум» в Новосибирске, передает корреспондент ТАСС.
«Полетный контроллер соединяет все компоненты БПЛА в единую систему: от пультов управления до видеопередатчиков, камер, вычислителей, обеспечивая управление направлением, скоростью и высокой полета с использованием барометра, акселерометра, гироскопа и компаса», — рассказала начальник отдела технической поддержки микросхем НПЦ «ЭЛВИС» Екатерина Тиунова.
Она пояснила, что разработанный полетный контроллер позволяет заместить зарубежный аналог — контроллеры китайской компании SpeedyBee. Одним из преимуществ российского устройства является то, что камера на нем расположена на самом контроллере, что позволяет облегчить конструкцию БПЛА. Также, в отличие от китайского контроллера, российская разработка обладает компасом.
Решение выполнено на основе отечественного процессора. Кроме этого, микроконтроллер имеет открытое программное обеспечение. Для обработки данных с БПЛА разработан полетный вычислитель с нейроускорителем.
О других разработках.
Руководитель направления промышленной автоматизации компании «Трамплин электроникс» Юрий Машинский представил процессор «Иртыш». Он основан на архитектуре LoongArch, которая является успешной альтернативой архитектуре процессоров Intel. «Иртыш» представляет собой восьмиядерный процессор. По словам Машинского, такой процессор может найти применение в бортовых вычислителях, обработке видео, сетевом оборудовании, мини-компьютерах, планшетах, мультимедиа терминалах. «Во втором полугодии этого года планируется выпуск процессора на кристалле», — добавил он.
Генеральный директор компании-разработчика микрокомпьютеров «Элрон» Иван Лебедев рассказал о новом одноплатном компьютере на обновленном отечественном процессоре «СКИФ». Компьютер является альтернативой зарубежному компьютеру Raspberry Pi 4. «Такой одноплатный компьютер может применяться в программно-аппаратных комплексах разной степени сложности. Например, в кассах самообслуживания, банкоматах, пропускных системах и системах распознавания лиц, а также для критической инфраструктуры», — уточнил Лебедев в беседе с ТАСС.
Форум «Прибориум 2026» проходит 12−13 мая в Новосибирске, на площадке технопарка Академгородка. Это ключевое событие российской отрасли приборостроения и микроэлектроники, организованное при поддержке РАН и правительства Новосибирской области. Форум объединяет разработчиков, производителей, интеграторов и заказчиков для обмена опытом, поиска партнеров и запуска совместных проектов в условиях технологического суверенитета.