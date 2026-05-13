Работодатель пытался наказать сотрудника выговором за прогул корпоратива в Хабаровском крае

Мужчина работает в компании техником-механиком. 11 июня прошлого года фирма планировала субботник, а потом — корпоратив с пикником и шоу-программой. Однако механик, посетив субботник, на корпоратив решил не оставаться. Предупредил об этом руководителя и ушел — позже механика привлекли к ответственности в виде выговора за отсутствие на рабочем месте без уважительной причины. Механик не согласился с выговором и обратился в суд с иском к работодателю. Суд встал на сторону сотрудника.