Жители трех улиц Воронежа останутся без воды 14 мая

14 мая в доме № 16 по улице Кости Стрелюка будут менять пожарный гидрант диаметром 125 миллиметров. Об этом сообщает пресс-служба РВК-Воронеж. Из-за этого с 10:00 до 14:00 не будет холодной воды у жителей трех улиц — Володарского (№ 64), Кости Стрелюка (№№ 16, 16а) и Карла Маркса (№№ 33, 33а, 35, 38 — 48, 48б).