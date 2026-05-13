В Перми прошел Кубок Пермского края по плаванию

В СК «Олимпия-Пермь» за право представлять регион на Чемпионате России по плаванию и Первенствах России по плаванию среди юношей и девушек 14−15 лет в г. Уфе и среди юниоров и юниорок 16−18 лет в г. Калуге соревновались 280 спортсменов из 21 клуба различных территорий края. Борьба развернулась среди пловцов в возрасте 14 лет и старше с уровнем подготовки не ниже второго спортивного разряда. Заплывы прошли на дистанциях от 50 до 800 м в индивидуальных видах программы и двух эстафетах. В общей сложности было разыграно 34 комплекта наград.