Магадан примет открытый Чемпионат по альпинизму и скалолазанию

Федерация альпинизма и скалолазания Магаданской области проведёт открытый Чемпионат 6 и 7 июня 2026 года (12+). Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По информации агентства по туризму Магаданской области, соревнования развернутся на скалах Нюклинского пляжа. В субботу, 6 июня, за медали поборются юноши и девушки, а в воскресенье, 7 июня, на дистанции выйдут взрослые и опытные альпинисты. Зачёт проведут отдельно для женских и мужских двоек.
Заявки от команд организаторы принимают до 1 июня. Участвовать могут как взрослые спортсмены, так и юноши с девушками. Перед подачей заявки необходимо ознакомиться с Положением Чемпионата — отдельно для взрослых и отдельно для юношеских команд.
Для допуска к состязаниям каждый участник обязан предъявить расписку об ответственности, а несовершеннолетним потребуется согласие родителя. Также нужны документ, удостоверяющий личность и подтверждающий возраст, медицинская справка о состоянии здоровья и договор о страховании по виду спорта «альпинизм» — от несчастных случаев, жизни и здоровья.
Организаторы ждут как начинающих, так и опытных спортсменов. Нюклинский пляж традиционно привлекает любителей активного отдыха, а скалы на побережье Охотского моря считаются одной из лучших площадок для соревнований по альпинизму на Дальнем Востоке.
