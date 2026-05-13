Десять рейсов задержаны в нижегородском аэропорту из-за ограничений

13 мая в нижегородском аэропорту имени В. П. Чкалова из-за ограничений на полеты задерживаются десять рейсов из регулярного расписания. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Напомним, что утром авиаузел столицы ПФО ввел временный запрет на прием и отправку рейсов. Сейчас с пассажирами работают представители авиакомпаний и персонал аэропорта. Также им предоставляют напитки и питание.
Пассажиров просят отслеживать статус полетов перед выездом в аэропорт.
Ранее мы писали, что ПВО отразила атаку БПЛА в Нижегородской области утром 13 мая.
