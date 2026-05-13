Под Волгоградом пенсионерке грозит срок за фиктивную регистрацию мигрантов

В Камышине Волгоградской области полицейские вычислили хозяйку очередной «резиновой» квартиры. Сразу шестерым мигрантам помогла узаконить своё нахождение в России местная пенсионерка.

— Установлено, что 61-летняя местная жительница в своей квартире незаконно зарегистрировала шестерых граждан Республики Туркменистан, однако фактически предоставлять им жилое помещение для проживания не намеревалась, — сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Махинация вскрылась во время проверки сотрудников местного миграционного отдела.

Отметим, во время следственных действий пенсионерка призналась в содеянном. В отношении пожилой женщины возбуждено уголовное дело. За фиктивную регистрацию мигрантов ей грозит до 5 лет тюрьмы.

Фото из архива ИА «Высота 102».