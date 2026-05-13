ТЦ «Этажи» решили продать в Нижнем Новгороде

Торговый центр «Этажи», в котором планировали разместить администрацию Нижнего Новгорода, может быть выставлен на продажу. Эту информацию распространило издание «Коммерсантъ-Приволжье».
Как сообщалось ранее, в январе прошлого года здание ТЦ, расположенного на улице Белинского, приобрела ГП НО «Нижегородская областная фармация», потратив на сделку, по некоторым данным, 700 миллионов рублей из собственных средств. Предполагалось, что перенос мэрии в это здание освободит кремлевские помещения для музеев и культурных объектов.
Перед предполагаемым переездом городской администрации в бывший торговый центр планировались существенные реконструкционные работы. Однако, по словам мэра Юрия Шалабаева, значительные финансовые затраты на эти цели в настоящее время не представляются возможными, в связи с чем от идеи переезда отказались.
«Нижегородская областная фармация» не приступала к реконструкции. К тому же, Федеральная антимонопольная служба указала на несоответствие данной сделки уставной деятельности предприятия, занимающегося лекарственным обеспечением.
В настоящее время ГП НО «Нижегородская областная фармация» стремится реализовать здание. Генеральный директор предприятия Павел Ястребов сообщил, что стоимость объекта оценивается в 950 миллионов рублей. Для совершения сделки компания обратилась в Минимущества Нижегородской области за согласием, но окончательное решение еще не принято.
Как отметил Павел Ястребов, при получении положительного ответа объект может быть выставлен на аукцион. Он также высказал мнение, что в здании можно было бы организовать медицинский центр или центр делового сотрудничества с иностранными партнерами, в частности, с Республиканкой Беларусь или КНР.
