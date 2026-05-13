Хабаровский ефрейтор продолжил бой после ранения, чтобы спасти товарищей

Военнослужащий из Хабаровского края Алексей Смирнов помог занять опорные пункты противника и продолжил командовать группой даже после ранения. О подвиге ефрейтора рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.
Алексей служит в мотострелковом соединении ВВО, дислоцированном в Хабаровском крае. Контракт он подписал в октябре 2023 года, прошёл подготовку на полигонах и начинал с доставки боеприпасов, а уже в начале 2024 года стал заместителем командира штурмового подразделения.
Первый серьёзный боевой опыт он получил в мае 2024 года во время обороны у одного из населённых пунктов. Тогда Смирнов командовал группой из шести человек, которой нужно было зачистить лесополосу и занять позиции противника. Бойцы смогли скрыть свои передвижения, обойти врага и взять первый опорный пункт, а второй заняли при поддержке FPV-дронов.
В августе 2025 года во время наступления на Малиновку ефрейтор получил ранение в ногу после сброса гранаты с беспилотника. Он отказался от немедленной эвакуации, чтобы не подставлять товарищей под удар, сам добрался до пункта управления и после первой помощи продолжил корректировать движение штурмовых групп.
В итоге зачистку опорных пунктов удалось завершить. За этот бой Алексей Смирнов получил медаль «За отвагу», которую считает самой ценной из своих наград. Также у военнослужащего есть медали «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть» II степени.