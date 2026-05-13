Глава Рособрнадзора рассказал о проведении пробного ЕГЭ в регионах

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Во всех субъектах России была проведена процедура пробного ЕГЭ, максимально приближенного к реальным условиям, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник провел встречу с руководителем Рособрнадзора.

«На нашей последней встрече вы поручили организовать в стране для всех желающих ребят возможность пробного экзамена, то есть максимально приближенного к реальным условиям, в таких же пунктах… Во всех субъектах эта процедура была проведена. Если говорить о выпускниках одиннадцатых классов, в этой процедуре поучаствовали 600 тысяч школьников», — сказал Музаев в ходе встречи.

Он добавил, что пробный экзамен написали также полтора миллиона девятиклассников.

Ранее Мишустин поручил Рособрнадзору совместно с регионами организовать более широкие возможности для школьников сдавать пробные ЕГЭ и ОГЭ в условиях, приближенных к экзаменационным.