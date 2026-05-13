Эксперт объяснил, как должна функционировать плотина в Зиняках

Отдельно вызвало вопросы то, каким образом представители местных властей эксплуатируют механизм плотины. Поскольку во время съёмок сюжета для программы «Послесловие» глава Зиняковского территориального отдела Ирина Кудряшова сообщила, что установленный в створе плотины металлический сегментный затвор они считают «аварийным» (т. е. как бы запасным), а в качестве основного затвора у них используется деревянная шандора, установленная перед сегментным затвором. Глава теротдела добавила, что в пазы, предназначенные для шандоры, внизу вставлен металлический щит (который в ноябре сварил и установил арендатор пруда — ООО «Рыбный край»), а сверху него уложены деревянные брусья, и данная конструкция, по её словам, является основной для сдерживания всего объёма воды в водохранилище, а сегментный затвор обычно просто стоит на подставленном под него бетонном блоке.