Эксперт объяснил, как должна функционировать плотина в Зиняках

Доцент кафедры водных путей и гидросооружений ВГУВТ Алексей Гоголев дал для ИА «Время Н» комментарий на тему того, как должна функционировать плотина на реке Санда в районе села Зиняки Городецкого округа.
Напомним, после затопления множества населённых пунктов на Бору наша редакция заинтересовалась состоянием данной плотины, расположенной выше по течению. Выяснилось, что объект числится в федеральной собственности, но фактически является бесхозяйным и, к тому же, находится в неисправном и аварийном состоянии.
Отдельно вызвало вопросы то, каким образом представители местных властей эксплуатируют механизм плотины. Поскольку во время съёмок сюжета для программы «Послесловие» глава Зиняковского территориального отдела Ирина Кудряшова сообщила, что установленный в створе плотины металлический сегментный затвор они считают «аварийным» (т. е. как бы запасным), а в качестве основного затвора у них используется деревянная шандора, установленная перед сегментным затвором. Глава теротдела добавила, что в пазы, предназначенные для шандоры, внизу вставлен металлический щит (который в ноябре сварил и установил арендатор пруда — ООО «Рыбный край»), а сверху него уложены деревянные брусья, и данная конструкция, по её словам, является основной для сдерживания всего объёма воды в водохранилище, а сегментный затвор обычно просто стоит на подставленном под него бетонном блоке.
Однако, по словам Алексея Гоголева, в плотинах такого типа основным рабочим затвором является именно сегментный, а шандора — это так называемый ремонтный или аварийный затвор, который опускается в пазы тогда, когда необходимо произвести ремонт рабочего затвора водосброса.
«По идее, почему они так сделали? Потому что основной затвор находится в неработоспособном состоянии, что может привести к возможной аварии на ГТС (плотине)», — подчеркнул Алексей Гоголев.
Он отметил, что гидротехнические сооружения считаются объектами повышенной опасности. Однако данная плотина на р. Санде вообще отсутствует в Российском регистре ГТС.
«Она появится в Регистре, когда на неё будет разработана Декларация безопасности ГТС. Тогда плотина будет под надзором. Будет рассчитан вероятный ущерб в стоимостном выражении на случай гидродинамической аварии с согласованием в Министерстве экологии и природопользования Нижегородской области, будет разработана программа мониторинга за техническим состоянием ГТС. Люди, которые эксплуатируют ГТС, должны быть аттестованы в Ростехнадзоре, у них должны быть соответствующие документы, они должны осуществлять мониторинг за техническим состоянием ГТС и следить за уровнем воды, особенно в критические моменты», — пояснил эксперт.