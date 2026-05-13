Иностранцу грозит тюрьма и штраф 4500 рублей при попытке уехать из Беларуси в Узбекистан

Пограничники задержали мужчину с поддельным документом в Национальном аэропорту «Минск». Подробности рассказали в Государственном пограничном комитете.
Инцидент произошел 7 мая. На паспортном контроле был задержан иностранец, предъявивший белорусским пограничникам свидетельство на возвращение в страну. Документ вызвал подозрение. Специальная проверка показала, что документ полностью поддельный.
Иностранца задержали за попытку незаконного пересечения границы из Беларуси в Узбекистан. Начат административный процесс. Фигуранту грозит штраф до 100 базовых величин (до 4500 белорусских рублей в мае 2026 года), а также уголовная ответственность за использование поддельного документа.
